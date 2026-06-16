Idro vulpijp

Waterslang om emmers te vullen, 119 cm.

Slang om emmers te vullen. Ideaal voor omgevingen waar geen wasplaats aanwezig is en u de sanitaire voorzieningen moet gebruiken om de emmers te vullen.

Specificaties

Technische gegevens

Materiaal PP
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 1190 x 22
Afmetingen, verpakt (mm) 1190 x 20 x 20
Idro vulpijp
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen