Idro vulpijp
Waterslang om emmers te vullen, 119 cm.
Slang om emmers te vullen. Ideaal voor omgevingen waar geen wasplaats aanwezig is en u de sanitaire voorzieningen moet gebruiken om de emmers te vullen.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|1190 x 22
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1190 x 20 x 20
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