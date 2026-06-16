Ontwikkeld om de veiligheid te vergroten en ongelukken te voorkomen tijdens schoonmaakwerkzaamheden voor derden: het universele dubbelzijdige waarschuwingsbord van Kärcher dat ongeacht taalbarrières kan worden gebruikt. Gemakkelijk te begrijpen pictogrammen aan beide zijden om u te wijzen op het risico op uitglijden bij schoonmaakwerkzaamheden. Het waarschuwingsbord is geel voor zeer goede zichtbaarheid, kan plat worden opgevouwen voor ruimtebesparende opslag en is even eenvoudig op te zetten. Een geïntegreerde haak en bevestigingsclip zorgen ervoor dat hij snel en eenvoudig aan de schoonmaakwagen kan worden bevestigd voor veilig transport. Het gladde oppervlak is bijzonder onderhoudsvriendelijk en kan indien nodig worden afgeveegd.