Afvalcontainer Smile 20, grijs- 120L

Zakhouder van 120 liter met deksel, pedaal en 125 mm achterwielen en 80 mm voorwielen.

Zakkenhouder, aanpasbaar als verzamel- en reinigingsmodule. Ideaal voor zowel afvalinzameling als linneninzameling.

Kenmerken en voordelen
Gerbuiksvriendelijk
  • Praktisch: uitgerust met wielen en een ergonomisch handvat voor eenvoudig transport
Licht en robuust
  • Schokbestendig: volledig vervaardigd uit roestvrijstaal en poly-propyleen
Makkelijk onderhoud
  • Onderhoudsvriendelijk: de gladde oppervlakken en de afwezigheid van holtes vergemakkelijken het reinigen en garanderen een hoge mate van hygiëne
Specificaties

Technische gegevens

Materiaal PP
Capaciteit (l) 120
Kleur Grijs / Wit
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht zonder toebehoren (kg) 11,5
Gewicht incl. verpakking (kg) 13,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 990 x 540 x 1140
Afmetingen, verpakt (mm) 990 x 540 x 1140
Afvalcontainer Smile 20, grijs- 120L