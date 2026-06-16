Afvalcontainer Smile 20, grijs- 120L
Zakhouder van 120 liter met deksel, pedaal en 125 mm achterwielen en 80 mm voorwielen.
Zakkenhouder, aanpasbaar als verzamel- en reinigingsmodule. Ideaal voor zowel afvalinzameling als linneninzameling.
Kenmerken en voordelen
Gerbuiksvriendelijk
- Praktisch: uitgerust met wielen en een ergonomisch handvat voor eenvoudig transport
Licht en robuust
- Schokbestendig: volledig vervaardigd uit roestvrijstaal en poly-propyleen
Makkelijk onderhoud
- Onderhoudsvriendelijk: de gladde oppervlakken en de afwezigheid van holtes vergemakkelijken het reinigen en garanderen een hoge mate van hygiëne
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Capaciteit (l)
|120
|Kleur
|Grijs / Wit
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|11,5
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|13,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|990 x 540 x 1140