Pedaalemmer met deksel 30l.
Pedaalemmer met een inhoud van 30 l van duurzaam en recyclebaar kunststof. Geschikt voor vuilniszakken in het formaat 70 × 40 cm. Met geurabsorberende patroondoos.
De 30 liter, duurzame en roestvrije pedaalemmer is gemaakt van recyclebaar kunststof (met meer dan 60% gerecyclede inhoud) en is geschikt voor vuilniszakken in het formaat 70 × 40 centimeter. Dankzij het voetpedaal, dat het deksel opent via een stevige kunststof stang, kan handcontact met de bak vermeden worden. Bovendien zijn alle onderdelen zeer eenvoudig hygiënisch schoon te maken.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Capaciteit (l)
|30
|Kleur
|Wit
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,6
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|500 x 360 x 480
|Afmetingen, verpakt (mm)
|500 x 360 x 480
Toepassingen
- Verwijdering