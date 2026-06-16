Clean Glass - Kit BASIC

Kit BASIC voor het reinigen van spiegels, glas en roestvrij staal.

Frame met bandbandsysteem en ultramicrovezeldoek voor het reinigen van glanzende oppervlakken. Ideaal voor het reinigen van glanzende oppervlakken in interieurs zoals vitrines in koeltoonbanken en levensmiddelenwinkels, glazen deuren.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,4
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,5
Afmetingen (l x b) (mm) 200 x 70
Afmetingen, verpakt (mm) 200 x 70 x 540

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
Clean Glass - Kit BASIC
Toepassingen
  • Oppervlakte - glasreiniging