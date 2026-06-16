Clean Glass - Kit BASIC
Kit BASIC voor het reinigen van spiegels, glas en roestvrij staal.
Frame met bandbandsysteem en ultramicrovezeldoek voor het reinigen van glanzende oppervlakken. Ideaal voor het reinigen van glanzende oppervlakken in interieurs zoals vitrines in koeltoonbanken en levensmiddelenwinkels, glazen deuren.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,4
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b) (mm)
|200 x 70
|Afmetingen, verpakt (mm)
|200 x 70 x 540
Uitvoering
- Multilink aansluiting
Toepassingen
- Oppervlakte - glasreiniging