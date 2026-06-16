Allice microvezeldoek, geel, 38x38 cm, 20x

Multifunctionele microvezeldoek, handig en absorberend.

Doek voor het handmatig reinigen van oppervlakken. Ideaal voor elk type vuil en ondergrond.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Materiaal 80% PET / 20% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Wascycli¹⁾ Ongev. 300
Hoeveelheid (Stuk(s)) 20
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,6
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,7
Afmetingen (l x b) (mm) 380 x 380

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Toepassingen
  • Oppervlakte - natte reiniging