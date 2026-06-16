Allice microvezeldoek, geel, 38x38 cm, 20x
Multifunctionele microvezeldoek, handig en absorberend.
Doek voor het handmatig reinigen van oppervlakken. Ideaal voor elk type vuil en ondergrond.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Materiaal
|80% PET / 20% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|Ongev. 300
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|20
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,6
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,7
|Afmetingen (l x b) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Oppervlakte - natte reiniging