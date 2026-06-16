Cloth red Velma 38x40cm(20pcs)

Thermogebonden non-wovens, multifunctionele doek, ideaal voor het afstoffen.

Doek voor handmatige oppervlaktereiniging. Geschikt voor alle soorten vuil en oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Materiaal 70% Viskose / 20% PP / 10% PE
Wastemperatuur (°C) max. 60
Wascycli¹⁾ Ongev. 250
Hoeveelheid (Stuk(s)) 20
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,4
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (l x b) (mm) 380 x 400

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Toepassingen
  • Oppervlakte - natte reiniging