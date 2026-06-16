Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel Materiaal 70% Viskose / 20% PP / 10% PE Wastemperatuur (°C) max. 60 Wascycli¹⁾ Ongev. 250 Hoeveelheid (Stuk(s)) 20 Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,2 / 130 Gewicht incl. verpakking (kg) 0,3 Afmetingen (l x b) (mm) 380 x 400

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.