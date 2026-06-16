Doek geel Velma 38x40cm(20st)
Thermogebonden non-wovens, multifunctionele doek, ideaal voor het afstoffen.
Doek voor handmatige oppervlaktereiniging. Geschikt voor alle soorten vuil en oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Materiaal
|70% Viskose / 20% PP / 10% PE
|Wastemperatuur (°C)
|max. 60
|Wascycli¹⁾
|Ongev. 250
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|20
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,2 / 130
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b) (mm)
|380 x 400
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Oppervlakte - natte reiniging