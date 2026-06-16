Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel Materiaal 68% PE / 12% PA / 20% PU Wastemperatuur (°C) max. 90 Wasadvies (°C) 60 Wascycli¹⁾ Ongev. 300 Hoeveelheid (Stuk(s)) 5 Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,2 / 285 Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2 Afmetingen (l x b) (mm) 380 x 380

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.