Poetsdoek Scalet, blauw, 41,5x33,5 cm, 5x

Gecoaguleerde, antikalk- en ontvettende multifunctionele doek voor glanzende oppervlakken.

Doek voor het handmatig reinigen van oppervlakken. Ideaal voor gladde oppervlakken. Voor staal, chroom, keramiek.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Materiaal 68% PE / 12% PA / 20% PU
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Wascycli¹⁾ Ongev. 300
Hoeveelheid (Stuk(s)) 5
Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,2 / 285
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 380 x 380

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Poetsdoek Scalet, blauw, 41,5x33,5 cm, 5x
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Toepassingen
  • Oppervlakte - natte reiniging