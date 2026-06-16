Premium microvezeldoek, blauw, 40x40 cm, 5x
Resistente en absorberende multifunctionele microvezeldoek.
Premium microvezeldoek voor het handmatig reinigen van oppervlakken. Ideaal voor elk type vuil en ondergrond.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Materiaal
|80% PET / 20% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|Ongev. 300
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,2 / 250
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
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Toepassingen
- Oppervlakte - natte reiniging