Premium microvezeldoek, geel, 40x40 cm, 5x

Resistente en absorberende multifunctionele microvezeldoek.

Premium microvezeldoek voor het handmatig reinigen van oppervlakken. Ideaal voor elk type vuil en ondergrond.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Materiaal 80% PET / 20% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Wascycli¹⁾ Ongev. 300
Hoeveelheid (Stuk(s)) 5
Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,2 / 250
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 400

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Premium microvezeldoek, geel, 40x40 cm, 5x
Toepassingen
  • Oppervlakte - natte reiniging