De Washer Pad Strip van Kärcher is gemaakt van hoogwaardig, kortpolig gemengd weefsel en is 35 centimeter lang en maakt indruk met de beste resultaten bij het reinigen van ramen en andere oppervlakken. Dankzij een extra geïntegreerd padoppervlak verwijdert het ook snel en effectief grof vuil en hardnekkige afzettingen. Met praktische klittenbandsluiting voor bijzonder comfortabel gebruik. Te gebruiken met T-balken van Kärcher.