Microvezel inwashoes met schrobvezels, 35cm.

Microvezel inwashoes met schrobvezels, voor een uitstekende vuilverwijdering.

Glasreinigingssysteem met inwasser en trekker. Ideaal voor traditioneel gebruik.

Kenmerken en voordelen
Effectief tegen vuil
  • Effectief tegen licht aangekoekt vuil dankzij de geïntegreerde lange schurende vezels.
  • Korte schrobvezels zorgen voor een rest- en streeploze reiniging.
Hoogwaardige mophoezen.
  • Lange gebruiksduur dankzij het hoge absorptievermogen.
Specificaties

Technische gegevens

Werkbreedte (cm) 35
Textiel materiaal PET/PA
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Lengte (mm) 350
Afmetingen, verpakt (mm) 350 x 65 x 10
Toepassingen
  • Ramen