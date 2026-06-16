Microvezel inwashoes met schrobvezels, 35cm.
Microvezel inwashoes met schrobvezels, voor een uitstekende vuilverwijdering.
Glasreinigingssysteem met inwasser en trekker. Ideaal voor traditioneel gebruik.
Kenmerken en voordelen
Effectief tegen vuil
- Effectief tegen licht aangekoekt vuil dankzij de geïntegreerde lange schurende vezels.
- Korte schrobvezels zorgen voor een rest- en streeploze reiniging.
Hoogwaardige mophoezen.
- Lange gebruiksduur dankzij het hoge absorptievermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte (cm)
|35
|Textiel materiaal
|PET/PA
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Lengte (mm)
|350
|Afmetingen, verpakt (mm)
|350 x 65 x 10
Toepassingen
- Ramen