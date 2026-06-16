Microvezeldoek voor ruitenwisser met schuurpad, 45 cm.
Microvezel ruitenwisserhoes met schuurpad.
Ruitenwisserhoes voor alle Kärcher-ruitenwisserhouders. Ideaal voor traditioneel gebruik.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige mophoezen.
- Enkelzijdig schuursponsje voor het verwijderen van hardnekkig vuil.
- Korte schrobvezels zorgen voor een rest- en streeploze reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte (cm)
|45
|Textiel materiaal
|PET
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Lengte (mm)
|490
|Afmetingen, verpakt (mm)
|490 x 10 x 65
Toepassingen
- Ramen