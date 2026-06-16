Ruitenwisserhoes microvezel 45 cm.

Microvezel ruitenwisserhoes.

Ruitenwisserhoes voor alle Kärcher-ruitenwisserhouders. Ideaal voor traditioneel gebruik.

Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige mophoezen.
  • Korte schrobvezels zorgen voor een rest- en streeploze reiniging.
Specificaties

Technische gegevens

Werkbreedte (cm) 45
Textiel materiaal PET
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Lengte (mm) 490
Afmetingen, verpakt (mm) 490 x 10 x 65
Toepassingen
  • Ramen