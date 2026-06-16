Rubber replacement squeegee 92cm(10 pcs)

Harde, 92 cm lange, vervangende wisserrubber van Kärcher. Te gebruiken met alle V-rails, roestvrij staal van Kärcher.

Voor streeploos reinigen: het harde, 92 cm lange, vervangende wisserrubber van Kärcher. Een speciale vorm en de vulkanisatie garanderen betrouwbaar zeer goede reinigingsresultaten en een lange levensduur. Te gebruiken met alle V-rails, roestvrij staal van Kärcher.

Specificaties

Technische gegevens

Materiaal Styreen-butadieenrubber
Hoeveelheid (Stuk(s)) 10
Gewicht per product (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,6
Lengte (mm) 920
Afmetingen, verpakt (mm) 920 x 19 x 20
Toepassingen
  • Ramen