Rubber replacement squeegee 92cm(10 pcs)
Harde, 92 cm lange, vervangende wisserrubber van Kärcher. Te gebruiken met alle V-rails, roestvrij staal van Kärcher.
Voor streeploos reinigen: het harde, 92 cm lange, vervangende wisserrubber van Kärcher. Een speciale vorm en de vulkanisatie garanderen betrouwbaar zeer goede reinigingsresultaten en een lange levensduur. Te gebruiken met alle V-rails, roestvrij staal van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|Styreen-butadieenrubber
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|10
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,6
|Lengte (mm)
|920
|Afmetingen, verpakt (mm)
|920 x 19 x 20
Toepassingen
- Ramen