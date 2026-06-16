V-liniaal roestvrij staal

Professionele rail in 25 cm lengte, met V-hals en variabel verstelbare railpositie van Kärcher. Van hoogwaardig roestvrij roestvrij staal, levering incl. wisserrubber (zacht).

De 25 centimeter lange rails met V-profiel maakt het snel wisselen van rails mogelijk, zit altijd perfect en biedt bovendien een variabel instelbare railpositie. De robuuste professionele rail is gemaakt van hoogwaardig roestvrij roestvrij staal en overtuigt ook door zijn lange levensduur. De levering bevat een wisserrubber in de zachte uitvoering. Kan worden gebruikt met Kärcher wissergrepen.

Specificaties

Technische gegevens

Materiaal Roestvrij staal
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Lengte (mm) 250
Afmetingen, verpakt (mm) 250 x 2 x 20
V-liniaal roestvrij staal
Toepassingen
  • Ramen
Toebehoren