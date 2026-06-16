De V-profielrail met een lengte van 45 centimeter maakt een snelle railwissel mogelijk, past altijd perfect en biedt bovendien een variabel instelbare railpositie. De robuuste professionele rail is gemaakt van hoogwaardig roestvrij roestvrij staal en overtuigt ook door zijn lange levensduur. De levering bevat een wisserrubber in de zachte uitvoering. Kan worden gebruikt met Kärcher wissergrepen.