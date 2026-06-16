Koppeling voor steel Lampo D23 mm.

Hoekverbinding met LAMPO-aansluiting voor gebruik op dweilstelen.

Koppeling met Italiaanse schroefdraad. Ideaal voor het aanpassen van de hellingshoek van vaste gereedschappen.

Kenmerken en voordelen
Variabele instelmogelijkheden
  • Koppeling verstelbaar van 0 tot 225° in stappen van 15° met één druk op de knop.
  • De hoekverstelling zorgt altijd voor een optimale invalshoek voor streeploos werken met telescopische lansen.
  • Ultrasnelle bevestiging van de reinigingsmachines.
Specificaties

Technische gegevens

Materiaal VADER / POM
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 150 x 30 x 20
Afmetingen, verpakt (mm) 150 x 30 x 20

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
  • Italiaanse schroefdraad
Toepassingen
  • Ramen