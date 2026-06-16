Koppeling voor steel Lampo D23 mm.
Hoekverbinding met LAMPO-aansluiting voor gebruik op dweilstelen.
Koppeling met Italiaanse schroefdraad. Ideaal voor het aanpassen van de hellingshoek van vaste gereedschappen.
Kenmerken en voordelen
Variabele instelmogelijkheden
- Koppeling verstelbaar van 0 tot 225° in stappen van 15° met één druk op de knop.
- De hoekverstelling zorgt altijd voor een optimale invalshoek voor streeploos werken met telescopische lansen.
- Ultrasnelle bevestiging van de reinigingsmachines.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|VADER / POM
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|150 x 30 x 20
|Afmetingen, verpakt (mm)
|150 x 30 x 20
Uitvoering
- Multilink aansluiting
- Italiaanse schroefdraad
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Ramen