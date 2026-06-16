Lampo telescopische steel 200 x 200 cm

Telescopische aluminium paal met gat en Jack Lampo adapter - in 2 delen.

Telescopische steel voor reiniging op hoogte. Ideaal voor reiniging buitenshuis en voor bijzonder hoge oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Stam lengte (mm) 4000
Materiaal Aluminium / PP / pc / PA, glasvezelversterkt
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,9
Gewicht incl. verpakking (kg) 1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 21 x 21 x 4000
Afmetingen, verpakt (mm) 21 x 21 x 4000

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
  • Italiaanse schroefdraad
Toepassingen
  • Ramen
Toebehoren