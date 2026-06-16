Lampo telescopische steel 200 x 200 x 200 cm
Telescopische aluminium paal met gat en Jack Lampo adapter - in 3 delen.
Telescopische steel voor reiniging op hoogte. Ideaal voor reiniging buitenshuis en voor bijzonder hoge oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Stam lengte (mm)
|6000
|Materiaal
|Aluminium / PP / pc / PA, glasvezelversterkt
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|1,4
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|1,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|21 x 21 x 6000
|Afmetingen, verpakt (mm)
|21 x 21 x 6000
Uitvoering
- Multilink aansluiting
- Italiaanse schroefdraad
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Ramen