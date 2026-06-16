Onze 2 × 125 centimeter lange telescopische stang voor veilige reiniging direct vanaf de vloer. Door zijn lengte is een ladder overbodig, een speciaal gemonteerd schuifblok verhindert op betrouwbare wijze dat de stang verdraait en de veiligheidskegel en de bescherming tegen beknelling zorgen voor een veilige hantering. De zorgvuldig verwerkte, zeer stabiele telescoopsteel is gemaakt van hoogwaardig aluminium en kunststof.