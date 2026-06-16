Emmer met zwabberpers 15 l

Emmer met een inhoud van 15 l, scheidingswand, moprolpers die met een voetpedaal en beugelhandgreep te bedienen is.

Uitermate geschikt voor snelle reiniging van kleinere oppervlakken: het eenvoudige en eenvoudige systeem bestaat uit een emmer van 15 liter met een tussenschot en een moprolpers die met een voetpedaal kan worden bediend. De geïntegreerde, ergonomische handgreep vergemakkelijkt het optillen en transporteren.

Kenmerken en voordelen
Emmer met zwabberpers 15 l: Ergonomische handgreep
Ergonomische handgreep
Vergemakkelijkt het optillen en transporteren van de bak.
Emmer met zwabberpers 15 l: scheidingsmuur
scheidingsmuur
Scheidingswand voor het veilig scheiden van reinigingsoplossing en vuil water.
Emmer met zwabberpers 15 l: Licht en robuust
Licht en robuust
Specificaties

Technische gegevens

Materiaal PP / Staal, verzinkt / Staal, roestvrij
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht zonder toebehoren (kg) 2,8
Gewicht incl. verpakking (kg) 3,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 460 x 320 x 350
Afmetingen, verpakt (mm) 460 x 320 x 350
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging