Nickita Tec 2 x 15 l
Trolley met kunststof handvat, gekleurd frame en Tec dweilpers, 2 emmers met blauw/rode handgrepen en ø 80 mm wielen met bumpers.
Dubbele schoonmaakwagen met professionele dweilpers. Ideaal voor het reinigen van middelgrote tot grote oppervlakken waar het nodig is om de dweil af te spoelen.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch ontwerp
- Ergonomisch: de dweilpers is hoger gepositioneerd dan andere verkrijgbare persen, waardoor onnodige belasting van de rug wordt voorkomen
Gerbuiksvriendelijk
- Praktisch: licht en compact om het schoonmaken te vergemakkelijken
Licht en robuust
- Basisframe uit één stuk voor een laag gewicht en maximale robuustheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,8
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|7,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|655 x 380 x 870
|Afmetingen, verpakt (mm)
|665 x 380 x 870
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging