Trolley Nickita Tec
Trolley met kunststof handgreep, gekleurd frame en Tec wringer, 2 emmers met blauw/rode handgrepen en ø 80 mm wielen met bumpers, met twee Plug Lampo.
Dubbele reinigingswagen met professionele kaakwringer. Ideaal voor het reinigen van middelgrote tot grote oppervlakken waar het nodig is om de dweil uit te spoelen.
Kenmerken en voordelen
Productief werken
- Een klauwpers vermindert het benodigde vermogen met 30%.
Gerbuiksvriendelijk
- Praktisch: licht en compact, waardoor het schoonmaken makkelijker met de hand te doen is.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontworpen met 26% gerecycled plastic¹⁾.
- Stevig en compact onderstel, ideaal voor dagelijkse schoonmaakklussen.
- Maak alles schoon met slechts één telescopische lans: het LAMPO-houdersysteem maakt snelle wisselingen mogelijk.
Licht en robuust
- Basisframe uit één stuk voor een laag gewicht en maximale robuustheid.
Tijdsbesparing
- Maximale wringdruk zonder inzetstukken.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,6
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|655 x 480 x 870
|Afmetingen, verpakt (mm)
|655 x 480 x 870
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Uitvoering
- Multilink aansluiting
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging