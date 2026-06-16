Dust Titan 200 L linnen trolley

Gelakte opvouwbare trolley met ø 80 mm wielen en bumpers, met zak van 200 L met ritssluiting.

Waswagen met tassenhouder voor het verzamelen van vuil linnengoed. Ideaal om vuil wasgoed overal op te halen.

Kenmerken en voordelen
Gegarandeerd robuustheid en duurzaamheid
  • Schokbestendig: zeer slijtvaste structuur, die een lange levensduur garandeerd
Kan eenvoudig worden opgeborgen
  • Praktisch: kan snel worden opgevouwen om ruimte te besparen en het opbergen te vergemakkelijken
Makkelijk onderhoud
  • Onderhoudsvriendelijk: de gladde oppervlakken en de afwezigheid van holtes vergemakkelijken het reinigen en garanderen een hoge mate van hygiëne
Specificaties

Technische gegevens

Afvalverwijderingscapaciteit (l) 200
Materiaal Gechromeerd staal
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht zonder toebehoren (kg) 7,8
Gewicht incl. verpakking (kg) 9,9
Afmetingen (l x b x h) (mm) 885 x 540 x 940
Afmetingen, verpakt (mm) 885 x 540 x 940