Dust Titan 200 L linnen trolley
Gelakte opvouwbare trolley met ø 80 mm wielen en bumpers, met zak van 200 L met ritssluiting.
Waswagen met tassenhouder voor het verzamelen van vuil linnengoed. Ideaal om vuil wasgoed overal op te halen.
Kenmerken en voordelen
Gegarandeerd robuustheid en duurzaamheid
- Schokbestendig: zeer slijtvaste structuur, die een lange levensduur garandeerd
Kan eenvoudig worden opgeborgen
- Praktisch: kan snel worden opgevouwen om ruimte te besparen en het opbergen te vergemakkelijken
Makkelijk onderhoud
- Onderhoudsvriendelijk: de gladde oppervlakken en de afwezigheid van holtes vergemakkelijken het reinigen en garanderen een hoge mate van hygiëne
Specificaties
Technische gegevens
|Afvalverwijderingscapaciteit (l)
|200
|Materiaal
|Gechromeerd staal
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,8
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|9,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|885 x 540 x 940
|Afmetingen, verpakt (mm)
|885 x 540 x 940