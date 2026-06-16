Trolley Hotel Premium I

Hoge kwaliteit Trolley Hotel Premium I voor 6 tot 8 kamers. Hoteltrolley met opvouwbare 120 liter vuilniszakhouder, 125 mm wielen met stootstrips. Gemakkelijk wendbaar, zelfs met zwaar gewicht.

Bijzonder hoogwaardig design en gemakkelijk te manoeuvreren in de kleinste ruimtes, zelfs met een hoge belasting: de Trolley Hotel Premium I maakt indruk met de beste ergonomie, roestvrije materialen, robuuste constructie en lange levensduur. Schokbestendig dankzij 4 draaibare 125 millimeter grote wielen met stootstrips en zeer compleet uitgerust is de hotelwagen perfect voor het reinigen en bevoorraden van 6 tot 8 kamers. Maar ook de zelfreiniging is bijzonder eenvoudig dankzij de constant gladde oppervlakken. Ook wordt er standaard een 120 liter vuilniszakhouder meegeleverd.

Kenmerken en voordelen
Trolley Hotel Premium I: Beste ergonomie
Beste ergonomie
Zeer gemakkelijk en rugvriendelijk te gebruiken tijdens het staan. Gemakkelijke toegang tot vuilniszakken en keukengerei.
Trolley Hotel Premium I: Hoge kwaliteit
Hoge kwaliteit
Hoogwaardige, roestvrije materialen en een zeer robuuste, slagvaste constructie.
Trolley Hotel Premium I: Hygiënische zelfreiniging
Hygiënische zelfreiniging
Gladde oppervlakken maken het gemakkelijker om jezelf schoon te maken indien nodig.
Gemakkelijke wendbaarheid
  • Vier roterende wielen zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren in de krapste ruimtes.
Zeer goede uitrusting
  • Inclusief 120 liter vuilniszakcontainer.
Specificaties

Technische gegevens

Programma ADVANCED
Afvalverwijderingscapaciteit (l) 120
Materiaal PP
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht zonder toebehoren (kg) 27,4
Gewicht incl. verpakking (kg) 30,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1130 x 640 x 1425
Afmetingen, verpakt (mm) 1130 x 640 x 1425
Toebehoren