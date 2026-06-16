Trolley Hotel Premium I
Hoge kwaliteit Trolley Hotel Premium I voor 6 tot 8 kamers. Hoteltrolley met opvouwbare 120 liter vuilniszakhouder, 125 mm wielen met stootstrips. Gemakkelijk wendbaar, zelfs met zwaar gewicht.
Bijzonder hoogwaardig design en gemakkelijk te manoeuvreren in de kleinste ruimtes, zelfs met een hoge belasting: de Trolley Hotel Premium I maakt indruk met de beste ergonomie, roestvrije materialen, robuuste constructie en lange levensduur. Schokbestendig dankzij 4 draaibare 125 millimeter grote wielen met stootstrips en zeer compleet uitgerust is de hotelwagen perfect voor het reinigen en bevoorraden van 6 tot 8 kamers. Maar ook de zelfreiniging is bijzonder eenvoudig dankzij de constant gladde oppervlakken. Ook wordt er standaard een 120 liter vuilniszakhouder meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Beste ergonomieZeer gemakkelijk en rugvriendelijk te gebruiken tijdens het staan. Gemakkelijke toegang tot vuilniszakken en keukengerei.
Hoge kwaliteitHoogwaardige, roestvrije materialen en een zeer robuuste, slagvaste constructie.
Hygiënische zelfreinigingGladde oppervlakken maken het gemakkelijker om jezelf schoon te maken indien nodig.
Gemakkelijke wendbaarheid
- Vier roterende wielen zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren in de krapste ruimtes.
Zeer goede uitrusting
- Inclusief 120 liter vuilniszakcontainer.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|ADVANCED
|Afvalverwijderingscapaciteit (l)
|120
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|27,4
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|30,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1130 x 640 x 1425
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1130 x 640 x 1425