Trolley Hotel Premium II
125 mm grote wielen met bumperstrips zorgen voor een gemakkelijke wendbaarheid van de Hotel Premium II trolley met vuilniszakhouder, zelfs als deze zwaar is. Hotelwagens voor 10 tot 12 kamers.
Ontworpen voor het reinigen en bevoorraden van 10 tot 12 kamers, maakt het Trolley Hotel Premium II indruk met zijn buitengewoon hoge kwaliteit en functionaliteit. Hoogwaardige, roestvrije materialen met een glad oppervlak voor eenvoudige zelfreiniging vormen de basis van deze robuuste hotelwagen. Het coherente totaalconcept wordt aangevuld met de beste ergonomie en 4 roterende wielen, waardoor het schoonmaakpersoneel de trolley gemakkelijk in de krapste ruimtes kan manoeuvreren, zelfs als deze zwaar is. Daarnaast zijn de wielen voorzien van bumperstrips zodat de Hotel Premium II onbeschadigd tegen stoten kan.
Kenmerken en voordelen
Beste ergonomieZeer gemakkelijk en rugvriendelijk te gebruiken tijdens het staan. Gemakkelijke toegang tot vuilniszakken en keukengerei.
Hoge kwaliteitHoogwaardige, roestvrije materialen en een zeer robuuste, slagvaste constructie.
Hygiënische zelfreinigingGladde oppervlakken maken het gemakkelijker om jezelf schoon te maken indien nodig.
Gemakkelijke wendbaarheid
- Vier roterende wielen zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren in de krapste ruimtes.
Zeer goede uitrusting
- Inclusief 120 liter vuilniszakcontainer.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|PREMIUM
|Afvalverwijderingscapaciteit (l)
|120
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|46,8
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|51,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1540 x 640 x 1425
|Afmetingen, verpakt (mm)
|930 x 540 x 291