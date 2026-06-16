Ontworpen voor het reinigen en bevoorraden van 10 tot 12 kamers, maakt het Trolley Hotel Premium II indruk met zijn buitengewoon hoge kwaliteit en functionaliteit. Hoogwaardige, roestvrije materialen met een glad oppervlak voor eenvoudige zelfreiniging vormen de basis van deze robuuste hotelwagen. Het coherente totaalconcept wordt aangevuld met de beste ergonomie en 4 roterende wielen, waardoor het schoonmaakpersoneel de trolley gemakkelijk in de krapste ruimtes kan manoeuvreren, zelfs als deze zwaar is. Daarnaast zijn de wielen voorzien van bumperstrips zodat de Hotel Premium II onbeschadigd tegen stoten kan.