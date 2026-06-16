Dust mop acrylic for Buffy

Acryl mopkop voor Buffy stofwisser.

Opvouwbare stoffer voor handmatig afstoffen. De beste oplossing voor een snelle en nauwkeurige reiniging van moeilijk bereikbare oppervlakken met betrekking tot hoogte, diepte of helling.

Specificaties

Technische gegevens

Oberflächenstruktur Multidimensionaal
Soort vuil Losse vervuiling
Materiaal Acryl
Wastemperatuur (°C) max. 40
Wasadvies (°C) 40
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 80
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 80
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Oppervlak - stomerij