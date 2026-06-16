Dust mop acrylic for Buffy
Acryl mopkop voor Buffy stofwisser.
Opvouwbare stoffer voor handmatig afstoffen. De beste oplossing voor een snelle en nauwkeurige reiniging van moeilijk bereikbare oppervlakken met betrekking tot hoogte, diepte of helling.
Specificaties
Technische gegevens
|Oberflächenstruktur
|Multidimensionaal
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Materiaal
|Acryl
|Wastemperatuur (°C)
|max. 40
|Wasadvies (°C)
|40
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 80
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 80
Toepassingen
- Oppervlak - stomerij