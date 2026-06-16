Voor droog afstoffen op kasten, in boekenplanken, achter radiatoren en op vele andere moeilijk bereikbare plaatsen: microvezel hoes (60 cm) voor Kärcher plumeau. Tijdens het verwijderen van stof wordt de hoes statisch geladen, waardoor stof, maar ook haren en ander vuil eraan blijven kleven. Optimaal inzetbaar in combinatie met een geschikte, flexibele houder en optioneel een Kärcher telescoopsteel.