Microvezelmop Bendy & Bit
Microvezelmopkop voor Bendy- en Bitframes.
Systeem met flexibele of opvouwbare stofdoek. De beste oplossing voor een snelle en nauwkeurige reiniging van moeilijk bereikbare oppervlakken met op hoogte, in de diepte of op een helling.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Materiaal
|PET
|Wastemperatuur (°C)
|max. 60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|600 x 90
|Afmetingen, verpakt (mm)
|600 x 90 x 20
Toepassingen
- Oppervlak - stomerij