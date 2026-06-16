Microvezelmop Bendy & Bit

Microvezelmopkop voor Bendy- en Bitframes.

Systeem met flexibele of opvouwbare stofdoek. De beste oplossing voor een snelle en nauwkeurige reiniging van moeilijk bereikbare oppervlakken met op hoogte, in de diepte of op een helling.

Specificaties

Technische gegevens

Soort vuil Losse vervuiling
Materiaal PET
Wastemperatuur (°C) max. 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 600 x 90
Afmetingen, verpakt (mm) 600 x 90 x 20
Microvezelmop Bendy & Bit
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Oppervlak - stomerij