Bezem PVC 80cm
Robuuste industriële bezem voor buiten. Met houten kolf, harde PVC-borstels en metalen houder. Geschikt voor alle oppervlakken en soorten vuil.
Robuust, duurzaam en perfect voor frequente reinigingstoepassingen buiten: de hoogwaardige industriële bezem met houten kolf, slijtvaste PVC-borstels en een metalen houder maakt hem ideaal voor het effectief verwijderen van elke vorm van vervuiling van elk soort oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Programma
|CLASSIC
|Werkbreedte (cm)
|80
|Materiaal
|PVC / Hout / Gegalvaniseerd staal
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
Toepassingen
- Vegen