Bezem PVC 80cm

Robuuste industriële bezem voor buiten. Met houten kolf, harde PVC-borstels en metalen houder. Geschikt voor alle oppervlakken en soorten vuil.

Robuust, duurzaam en perfect voor frequente reinigingstoepassingen buiten: de hoogwaardige industriële bezem met houten kolf, slijtvaste PVC-borstels en een metalen houder maakt hem ideaal voor het effectief verwijderen van elke vorm van vervuiling van elk soort oppervlak.

Specificaties

Technische gegevens

Soort vuil Losse vervuiling
Programma CLASSIC
Werkbreedte (cm) 80
Materiaal PVC / Hout / Gegalvaniseerd staal
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Toepassingen
  • Vegen
Toebehoren