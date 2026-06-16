Tang voor grof vuil 100 cm
Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.
De 100 centimeter lange grijptang is ideaal om grof vuil op een rugvriendelijke manier op te vangen. Het ergonomische ontwerp van de afvalgrijper draagt zo direct bij aan een plus in arbeidsveiligheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|Aluminium / PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,3
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,3
|Lengte (mm)
|1000
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1040 x 160 x 270
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Toepassingen
- Vloer - stomerij
- Vegen