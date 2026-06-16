De ECO!Broom van Kärcher biedt een efficiënte 2-in-1 veegoplossing: enerzijds heeft hij een speciale borstelpositie, die ook betrouwbaar vuil verwijdert op moeilijk bereikbare plaatsen. Anderzijds is hij uitgerust met een wisser die gemakkelijk schoon te houden is en zich eenvoudig aanpast aan elk type vloerbedekking. Dankzij het zeer lage gewicht van de ECO!Broom is hij ook perfect voor het vegen met één hand. Hij wordt geleverd met een opvangbak voor grof vuil, die 90° kan worden gekanteld en in deze positie kan worden vergrendeld.