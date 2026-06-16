Rubber slider green B-Fly 32cm
Vloerwisser B-Fly met aluminium handgreep.
Systeem met stoffer en blik om elk type vuil op te vangen, zowel vast als vloeibaar. Ideaal voor alle plaatsen waar vloeistoffen worden verwerkt, zoals bars, restaurants, kantines en ziekenhuizen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|grijs / groen
|Materiaal
|Aluminium / PP / rubber
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|320 x 970
|Afmetingen, verpakt (mm)
|320 x 135 x 970
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Vegen