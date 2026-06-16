Rubber slider green B-Fly 32cm

Vloerwisser B-Fly met aluminium handgreep.

Systeem met stoffer en blik om elk type vuil op te vangen, zowel vast als vloeibaar. Ideaal voor alle plaatsen waar vloeistoffen worden verwerkt, zoals bars, restaurants, kantines en ziekenhuizen.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur grijs / groen
Materiaal Aluminium / PP / rubber
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,2
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 320 x 970
Afmetingen, verpakt (mm) 320 x 135 x 970
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Vegen