Stoffer Cindy

Industriële afvalbak met wielen en ergonomische handgreep voor buitengebruik, inhoud 15 L.

Systeem bestaande uit een afvalbak met geïntegreerd blik en wielen. Ideaal voor een nauwkeurige reiniging van elke omgeving.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur Baluw / Geel
Materiaal PP / Staal
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 1,7
Gewicht incl. verpakking (kg) 2,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 350 x 240 x 880
Afmetingen, verpakt (mm) 350 x 240 x 880
Stoffer Cindy
Toepassingen
  • Vloer - stomerij