Stoffer Cindy
Industriële afvalbak met wielen en ergonomische handgreep voor buitengebruik, inhoud 15 L.
Systeem bestaande uit een afvalbak met geïntegreerd blik en wielen. Ideaal voor een nauwkeurige reiniging van elke omgeving.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Baluw / Geel
|Materiaal
|PP / Staal
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|1,7
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|2,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|350 x 240 x 880
|Afmetingen, verpakt (mm)
|350 x 240 x 880
Toepassingen
- Vloer - stomerij