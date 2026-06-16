Ideaal voor het snel verwijderen van grof en vochtig vuil: het stofopvangsysteem van Kärcher bestaat uit een stoffer met ergonomische handgreep en antislip rubberen profiel en een stoffer met rubberen lip die zich gemakkelijk aan alle vloerbedekkingen aanpast en het vuil betrouwbaar opvangt. Bovendien is de rubberen lip veel gemakkelijker schoon te maken dan traditionele systemen met een bezem. Het compacte afvalinzamelsysteem kan met elke standaard vuilniszak worden gebruikt.