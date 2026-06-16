Robuust, duurzaam en afwasbaar acrylaat vormt de basis voor de uitstekende reinigingskracht van de 80 centimeter brede acrylstofmop van Kärcher. De pluizige vezels bereiken ook oneffenheden zoals voegen en scheuren in vloeren, zodat het niet alleen geschikt is voor het chemisch reinigen van gladde oppervlakken, maar ook voor licht gestructureerde vloerbedekkingen. De wrijving die ontstaat tussen acrylvezels en het oppervlak wanneer er wordt afgestoft, creëert een elektrostatische lading die stof als een magneet bindt. Open, pluizige buitenste vezels zorgen voor een zeer goede opname van grof vuil. Deze wordt door de vezels op zijn plaats gehouden en eenvoudig meegevoerd. Belangrijke opmerking: de acrylstofmop mag alleen droog worden gereinigd. Hij is bedoeld voor gebruik met de 80 cm dweilhouder van Kärcher.