Wipe cover system pocket 100cm
Middelste Acryl stofwisser met zakken, katoenen steun.
Vloerstofzuigsysteem met stofwissers. Ideaal voor elk type vuil en oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|100
|Materiaal
|Katoen / PAN
|Productiemethode:
|Stoffen drager / rug met getufte lussen
|Wastemperatuur (°C)
|max. 40
|Wasadvies (°C)
|40
|Wascycli¹⁾
|Ongev. 100
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,3
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b) (mm)
|1000 x 130
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1000 x 130 x 10
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Vloer - stomerij