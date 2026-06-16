Technische gegevens

Bodemgesteldheid Glad en licht gestructureerd Soort textiel Herbruikbaar textiel Werkbreedte (cm) 100 Materiaal Katoen / PAN Productiemethode: Stoffen drager / rug met getufte lussen Wastemperatuur (°C) max. 40 Wasadvies (°C) 40 Wascycli¹⁾ Ongev. 100 Soort vuil Losse vervuiling Hoeveelheid (Stuk(s)) 1 Gewicht per product (kg) 0,3 Gewicht incl. verpakking (kg) 0,4 Afmetingen (l x b) (mm) 1000 x 130 Afmetingen, verpakt (mm) 1000 x 130 x 10

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.