Wipe cover system pocket 100cm

Middelste Acryl stofwisser met zakken, katoenen steun.

Vloerstofzuigsysteem met stofwissers. Ideaal voor elk type vuil en oppervlak.

Specificaties

Technische gegevens

Bodemgesteldheid Glad en licht gestructureerd
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 100
Materiaal Katoen / PAN
Productiemethode: Stoffen drager / rug met getufte lussen
Wastemperatuur (°C) max. 40
Wasadvies (°C) 40
Wascycli¹⁾ Ongev. 100
Soort vuil Losse vervuiling
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,3
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (l x b) (mm) 1000 x 130
Afmetingen, verpakt (mm) 1000 x 130 x 10

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

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Toepassingen
  • Vloer - stomerij