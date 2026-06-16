Cloth fleece waterproof (50 pcs)
De stofbindende doek neolinn ECO is een met olie geïmpregneerde wegwerpdoek voor het grondig afstoffen van alle gladde vloerbedekkingen. Zeer rendabel dankzij het minimale materiaalgebruik.
Stofbindende doek neolinn ECO speciaal ontwikkeld voor grootverbruikers. De met olie geïmpregneerde wegwerpdoek heeft een uitstekend stofbindend vermogen en is bovendien zeer rendabel dankzij het minimale materiaalgebruik. De stofbindende doeken neolinn ECO zijn plat verpakt in PE-folie voor eenvoudige hantering.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|STANDARD
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Soort textiel
|Wegwerptextiel
|Werkbreedte (cm)
|60
|Materiaal
|100% PET / minerale oliën / Vlies
|Productiemethode:
|Non-woven stof met een coating
|Stofdoek
|Geïmpregneerd met olie
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|50
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|600 x 200
|Afmetingen, verpakt (mm)
|600 x 200 x 100
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Oppervlak - stomerij
- Vloer - stomerij