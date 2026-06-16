Cloth fleece waterproof (50 pcs)

De stofbindende doek neolinn ECO is een met olie geïmpregneerde wegwerpdoek voor het grondig afstoffen van alle gladde vloerbedekkingen. Zeer rendabel dankzij het minimale materiaalgebruik.

Stofbindende doek neolinn ECO speciaal ontwikkeld voor grootverbruikers. De met olie geïmpregneerde wegwerpdoek heeft een uitstekend stofbindend vermogen en is bovendien zeer rendabel dankzij het minimale materiaalgebruik. De stofbindende doeken neolinn ECO zijn plat verpakt in PE-folie voor eenvoudige hantering.

Specificaties

Technische gegevens

Programma STANDARD
Bodemgesteldheid Glad en licht gestructureerd
Soort vuil Losse vervuiling
Soort textiel Wegwerptextiel
Werkbreedte (cm) 60
Materiaal 100% PET / minerale oliën / Vlies
Productiemethode: Non-woven stof met een coating
Stofdoek Geïmpregneerd met olie
Hoeveelheid (Stuk(s)) 50
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 600 x 200
Afmetingen, verpakt (mm) 600 x 200 x 100
Toepassingen
  • Oppervlak - stomerij
  • Vloer - stomerij