Milieuvriendelijk antistatische afstofdoeken, geel, 28x62 cm (100pcs)

Viscosedoeken geïmpregneerd met minerale olie, verpakt.

Afstofsysteem met gaasjes of antistatische doeken. Ideaal voor professionele reiniging met hoge prestaties

Specificaties

Technische gegevens

Soort vuil Losse vervuiling
Soort textiel Wegwerptextiel
Werkbreedte (cm) 62
Materiaal 100% viscose
Hoeveelheid (Stuk(s)) 800
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,8
Afmetingen (l x b) (mm) 280 x 620
Afmetingen, verpakt (mm) 280 x 620 x 0,1
Toepassingen
  • Oppervlak - stomerij
  • Vloer - stomerij