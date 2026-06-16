Milieuvriendelijk antistatische afstofdoeken, geel, 28x62 cm (100pcs)
Viscosedoeken geïmpregneerd met minerale olie, verpakt.
Afstofsysteem met gaasjes of antistatische doeken. Ideaal voor professionele reiniging met hoge prestaties
Specificaties
Technische gegevens
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Soort textiel
|Wegwerptextiel
|Werkbreedte (cm)
|62
|Materiaal
|100% viscose
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|800
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,8
|Afmetingen (l x b) (mm)
|280 x 620
|Afmetingen, verpakt (mm)
|280 x 620 x 0,1
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Oppervlak - stomerij
- Vloer - stomerij