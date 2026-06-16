Katoenen Tuft pockets system mop WDS, 50 cm

Katoenen vloermop geweven met geknoopt tuftsysteem, intern lusvormig en extern gesneden uiteinde, polyester rug met zakken en kleppen.

Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor elk oppervlak en voor vuildeeltjes dankzij het hoge vuilopvangvermogen van garen.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 50
Textiel fixatie Tassen / Kleppen
Materiaal 70% katoen / 30% PET
Textiel materiaal Katoenmix
Wastemperatuur (°C) max. 95
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,2
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 500 / 160
Afmetingen, verpakt (mm) 500 x 160 x 15
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen