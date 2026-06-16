Katoenen vlakmop, Uni System, 40 cm
Katoenen vlakmop, lusvormig uiteinde aan de binnenkant en gesneden uiteinde aan de buitenkant, polyester drager.
Vlakmopsysteem met microflappen, te gebruiken met rol-, bek- of vlakwringer. Ideaal voor elk oppervlak en voor vuildeeltjes dankzij het hoge vuilopvangvermogen van garen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Uni System
|Materiaal
|70% katoen / 30% PET
|Textiel materiaal
|Katoenmix
|Wastemperatuur (°C)
|max. 60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 140 x 20
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging