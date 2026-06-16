Soft Band vlakmop, Uni System, 40 cm

Witte microvezel vlakmop met blauwe strepen, intensieve werking, polyester ondersteuning.

Vlakmopsysteem met microflappen, te gebruiken met rol-, bek- of vlakwringer. Ideaal voor gladde of poreuze binnenvloeren met vettig vuil.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Uni System
Materiaal 80% PET / 20% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 150
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 150 x 15
Soft Band vlakmop, Uni System, 40 cm
Videos
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging