Ultrasafe vlakmop, Uni System, 40 cm

Vlakmop van microvezel en polypropyleen met polyester steun voor antislipoppervlakken R10/11.

Vlakmopsysteem met microflappen, te gebruiken met rol-, bek- of vlakwringer. Ideaal voor het reinigen van antislip of poreuze oppervlakken, geschikt om vastzittend vuil te verwijderen

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren
Mate van vervuiling Hoog
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Uni System
Materiaal 50% PP / 40% PET / 10% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 140
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 140 x 10
Ultrasafe vlakmop, Uni System, 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging