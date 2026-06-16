Uni System Tris flat mop, 40 cm

Vlakmop van microvezel, polyester en katoen, lusvormig uiteinde, polyester drager.

Vlakmopsysteem met microflappen, te gebruiken met rol-, bek- of vlakwringer. Ideaal voor elke ondergrond en soort vuil dankzij de combinatie van de 3 vezels: katoen vanwege zijn absorptievermogen, microvezel vanwege zijn vuilopvangvermogen en polyester voor vettig vuil en lage wrijving.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Uni System
Textiel materiaal PET / katoen / microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 140
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 140 x 15
Uni System Tris flat mop, 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging