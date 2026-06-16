Microvezel Kentucky mop, blauw, met schroefbevestiging
Microvezel dweilmop, met universele schroefaansluiting.
Kentucky dweilmop met kunststof bevestiging, te gebruiken met trechterwringer. Ideaal voor het verwijderen van restvuil waarbij herhaaldelijk spoelen van de vezels nodig is.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Materiaal
|80% PET / 20% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|300 x 100
|Afmetingen, verpakt (mm)
|300 x 100 x 100
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen