Microvezel Kentucky mop, rood, met schroefbevestiging

Microvezel dweilmop, met universele schroefaansluiting.

Kentucky dweilmop met kunststof bevestiging, te gebruiken met trechterwringer. Ideaal voor het verwijderen van restvuil waarbij herhaaldelijk spoelen van de vezels nodig is.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Materiaal 80% PET / 20% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,2
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 300 x 100
Afmetingen, verpakt (mm) 300 x 100 x 100
Microvezel Kentucky mop, rood, met schroefbevestiging
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen