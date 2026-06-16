Microvezel lintmop, blauw
Mopsysteem met klem te gebruiken met vlak- of bekwringer. Ideaal voor het verwijderen van restvuil waarbij herhaaldelijk spoelen van de vezels nodig is.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Textiel fixatie
|Mopklem
|Materiaal
|80% PET / 20% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,3
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b) (mm)
|300 x 100
|Afmetingen, verpakt (mm)
|300 x 100 x 100
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen