Microriccio vlakmop met klitteband, 40 cm
Microvezel vlakmop met lusuiteinde en ondersteuning voor klittebandsysteem.
Vlakmopsysteem met frame met klitteband, naar keuze voorgeweekt of voorbevochtigd te gebruiken. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor elke ondergrond en voor vuildeeltjes dankzij het hoge vuilopvangvermogen van garen en microvezel.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Klittenband
|Materiaal
|100% PET
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 105
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 105 x 20
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen