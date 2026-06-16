Microriccio vlakmop met klitteband, 40 cm

Microvezel vlakmop met lusuiteinde en ondersteuning voor klittebandsysteem.

Vlakmopsysteem met frame met klitteband, naar keuze voorgeweekt of voorbevochtigd te gebruiken. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor elke ondergrond en voor vuildeeltjes dankzij het hoge vuilopvangvermogen van garen en microvezel.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Klittenband
Materiaal 100% PET
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 105
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 105 x 20
Microriccio vlakmop met klitteband, 40 cm
Microriccio vlakmop met klitteband, 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen